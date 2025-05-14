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في إطلالة نادرة... سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة لجمهورها في Eurovision: "هذه الليلة لكم" (فيديو)

فنّ
2025-05-14 | 06:18
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في إطلالة نادرة... سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة لجمهورها في Eurovision: &quot;هذه الليلة لكم&quot; (فيديو)
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في إطلالة نادرة... سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة لجمهورها في Eurovision: "هذه الليلة لكم" (فيديو)

أطلت النجمة سيلين ديون على جمهورها مجدداً في نصف نهائي مسابقة Eurovision لعام 2025 عبر مكالمة فيديو يوم أمس الثلاثاء.

وشاركت سيلين ديون جمهورها مجموعة من النصائح  قبل النهائي المرتقب.
               
وقالت سيلين ديون: "لا شيء يسعدني أكثر من أن أكون معكم. ستحتل سويسرا دائمًا مكانة خاصة في قلبي، إنه البلد الذي آمن بي ومنحني الفرصة لأكون جزءًا من شيء استثنائي للغاية".

وعن فوزها في المسابقة عام 1988، لفتت سيلين ديون إلى أن "فوزي عام 1988 كانت لحظة فارقة في حياتي وأنا ممتنةٌ جدًا لكل من دعمني".

وأضافت: "الآن، وبعد ٣٧ عامًا، أعرف ذلك. إنه لأمر جميل ومؤثر أن أرى سويسرا تفوز وتستضيف هذا الحدث الرائع مرةً أخرى".

وشكرت سيلين ديون سويسرا وجمهورها قائلةً: "إلى شعب سويسرا، شكرًا لكم على حبكم. هذه الليلة لكم، وآمل أن تشعروا بالفخر مثلي".

وتفاعل جمهور المغنية الشهيرة بشكل كبير مع رسالتها، حيث كتب أحد الأشخاص: "هذه التحية لفوز سيلين ديون بمسابقة Eurovision عام 1998 مؤثرة وجميلة. أحسنتِ، كل الاحترام للأسطورة"، بينما علّق آخر: "يا لكِ من أسطورة حقيقية يا سيلين ديون!".
 
 
 
 

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