الشامي يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية: "بحبكم"

دخل النجم السوري الشامي موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأربعاء الماضي كأصغر فنان يتصدر القائمة الأولى في قائمة Billboard Arabia Artist 100.

وأعلن الشامي عن هذا الخبر السار في منشور عبر حسابه على إكس، جاء فيه: "مع مايكل جاكسون وجاستن بيبر رسمياً صار اسمي الشامي الحاصل على جائزة غينيس العالمية للأرقام القياسية !بحبكم!".