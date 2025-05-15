معايدة مميزة من أحلام لأصالة في عيد ميلادها: "بحبك صولا القلب"

عايدت الفنانة أحلام الشامسي الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 أيار.
ووجهت أحلام معايدة مميزة لأصالة عبر حسابها على إكس، جاء فيها: "كل سنة وأنت أختنا وبنتنا وصديقتنا ومطربتنا اللي نفخر ونتفاخر بها وبصوتها وبمحبتها كل سنة وسنينك فرح وصحة ونجاح وسعادة بوجودك بينا وبوجود غاليينك حوالينك. بحبك صولا القلب".
كل سنه وانتي أختنا وبنتنا وصديقتنا ومطربتنا اللي نفخر ونتفاخر بها وبصوتها وبمحبتها كل سنه وسنينك فرح وصحه ونجاح وسعاده بوجودك بينا وبوجود غاليينك حوالينك #ميلاد_اصاله 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁بحبك صولا القلب 💌 pic.twitter.com/U0xm8Xbq4D
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) May 14, 2025
كل سنه وانتي أختنا وبنتنا وصديقتنا ومطربتنا اللي نفخر ونتفاخر بها وبصوتها وبمحبتها كل سنه وسنينك فرح وصحه ونجاح وسعاده بوجودك بينا وبوجود غاليينك حوالينك #ميلاد_اصاله 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁بحبك صولا القلب 💌 pic.twitter.com/U0xm8Xbq4D