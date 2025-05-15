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معايدة مميزة من أحلام لأصالة في عيد ميلادها: "بحبك صولا القلب"

فنّ
2025-05-15 | 04:00
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معايدة مميزة من أحلام لأصالة في عيد ميلادها: &quot;بحبك صولا القلب&quot;
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معايدة مميزة من أحلام لأصالة في عيد ميلادها: "بحبك صولا القلب"

عايدت الفنانة أحلام الشامسي الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 أيار.

ووجهت أحلام معايدة مميزة لأصالة عبر حسابها على إكس، جاء فيها: "كل سنة وأنت أختنا وبنتنا وصديقتنا ومطربتنا اللي نفخر ونتفاخر بها وبصوتها وبمحبتها كل سنة وسنينك فرح وصحة ونجاح وسعادة بوجودك بينا وبوجود غاليينك حوالينك. بحبك صولا القلب".

 

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