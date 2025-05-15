معايدة مميزة من أحلام لأصالة في عيد ميلادها: "بحبك صولا القلب"

عايدت الفنانة أحلام الشامسي الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 15 أيار.

ووجهت أحلام معايدة مميزة لأصالة عبر حسابها على إكس، جاء فيها: "كل سنة وأنت أختنا وبنتنا وصديقتنا ومطربتنا اللي نفخر ونتفاخر بها وبصوتها وبمحبتها كل سنة وسنينك فرح وصحة ونجاح وسعادة بوجودك بينا وبوجود غاليينك حوالينك. بحبك صولا القلب".