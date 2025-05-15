استبعاد ممثل من مهرجان كان السينمائي والسبب صادم!

أعلن مهرجان كان السينمائي عن منع الممثل تيو نافارو موسي من الحضور إلى السجادة الحمراء بسبب مزاعم اعتداء جنسي ضده.ويؤدي تيو نافارو موسي دورا ثانويا كضابط شرطة في فيلم "دوسييه 137" Dossier 137 للمخرج دومينيك مول، والذي سيُعرض للمرة الأولى الخميس في المسابقة الرئيسية للمهرجان، وفق وكالة "فرانس برس".وبحسب مجلة "تيليراما" الفرنسية التي أوردت الخبر، يواجه الممثل تهمة الاغتصاب من جانب ثلاث حبيبات سابقات له في أعوام 2018 و2019 و2020، لكنّ القضية أُسقطت في الشهر الماضي لعدم كفاية الأدلة.وأضافت "تيليراما" أن النساء الثلاث يعتزمن الاستئناف ورفع دعوى مدنية.وأكد مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، في حديث إلى "تيليراما"، أن نافارو موسي قد استُبعد بسبب إجراءات استئناف جارية.ونقلت المجلة عن فريمو قوله "إنّ الإجراءات لا تزال جارية".