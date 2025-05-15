نانسي عجرم تطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية: "ورانا إيه"

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "ورانا إيه"، والتي توفرت عبر كل المنصات الرقمية، وسط تفاعل كبير من جمهورها.



الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، فيما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج إيلي رزق الله، الذي قدّم العمل بأسلوب بصري حديث وخفيف يواكب أجواء الأغنية.