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توقيف المغني الأميركي كريس براون في بريطانيا... وهذا ما اتُهم به

فنّ
2025-05-15 | 15:13
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توقيف المغني الأميركي كريس براون في بريطانيا... وهذا ما اتُهم به
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توقيف المغني الأميركي كريس براون في بريطانيا... وهذا ما اتُهم به


أوقفت الشرطة البريطانية مغني موسيقى "آر أند بي" الأميركي كريس براون، الحبيب السابق للنجمة ريهانا، الخميس في المملكة المتحدة للاشتباه في ضلوعه باعتداء جسدي عنيف سنة 2023 داخل ملهى ليلي في لندن، على ما ذكرت تقارير صحافية.

وأفادت صحيفتا "دايلي تلغراف" و"ذا صن" أن الشرطة اعتقلت براون البالغ 36 عاما، في الساعات الأولى من صباح الخميس في فندق بمدينة مانشستر شمال غرب البلاد.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن احتجاز رجل يبلغ 36 عاما للاشتباه في إلحاقه أذى جسديا خطيرا، من دون الكشف عن اسمه.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن عناصر الشرطة قبضوا على براون، الحائز على جائزة غرامي، في فندق لوري ذي تصنيف الخمس نجوم في مانشستر، على خلفية الاشتباه باعتدائه على المنتج الموسيقي آبي دياو بزجاجة مشروب في ملهى "تايب" الليلي في حي مايفير الراقي بلندن في شباط 2023.

وفقا للتقارير، وصل النجم إلى مطار مانشستر على متن طائرة خاصة بعد ظهر الأربعاء.

ومن المقرر أن يُحيي براون عددا من الحفلات في بريطانيا الشهر المقبل.

وقال ناطق باسم شرطة العاصمة لوكالة فرانس برس "أُلقي القبض على رجل يبلغ 36 عاما في فندق بمانشستر بعيد الساعة الثانية صباحا (01,00 بتوقيت غرينيتش) الخميس 15 أيار للاشتباه في إلحاقه أذى جسديا خطيرا، "وهو لا يزال قيد الاحتجاز".

اشتهر براون في سن مبكرة بأدائه القوي لأغاني "آر أند بي"، ثم تحول إلى موسيقى الراب، لكن سمعته تضررت لاحقا بسبب اتهامات بممارسة العنف الأسري وإساءة المعاملة.

وقد دين بضرب ريهانا، شريكة حياته آنذاك، قبل حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2009، ما أجبر نجمة البوب على تفويت الحفلة السنوية.

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