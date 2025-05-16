كريس براون يمثل أمام محكمة بريطانية... إليكم ما حصل

يمثل مغني موسيقى الـ"آر أند بي" الأميركي كريس براون، الحبيب السابق للنجمة ريهانا، أمام محكمة بريطانية الجمعة بعدما أوقف الخميس واتهم ب"الاعتداء المتعمد" للاشتباه في ضلوعه في اعتداء جسدي عنيف في ملهى ليلي في لندن عام 2023.



وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن المغني الذي اتُهم بارتكاب أعمال عنف مختلفة في الماضي، أوقف وسيمثل أمام قاض في محكمة مانشستر في الساعة العاشرة صباحا (09,00 بتوقيت غرينيتش).



وفي وقت سابق، أكدت الشرطة، من دون أن تسمي المغني، أنها ألقت القبض على براون "في فندق في مانشستر بعيد الساعة الثانية صباحا (01,00 ت غ) الخميس للاشتباه في إلحاقه أذى جسديا خطرا وممارسة الضرب" .



وبحسب صحيفة "ذي صن" الشعبية التي أوردت هذه المعلومات، فإن كريس براون، المعروف بأغنيته الشهيرة "ران إت" ("Run It!") والفائز بجائزتي غرامي، أُوقف بعد فترة وجيزة من وصوله إلى مانشستر في طائرة خاصة.



وتتعلق التهمة الموجهة إلى كريس براون بـ"اعتداء يُعتقد أنه وقع في لندن في 19 شباط 2023، في ملهى في ساحة هانوفر"، في حي مايفير الراقي، وفق الصحيفة.



وأوضحت "ذي صن" أن المنتج الموسيقي آبي دياو يتهم كريس براون بالاعتداء عليه في تلك الليلة في ملهى "تايب" الليلي. ويقول المنتج إن براون ألقى زجاجة على رأسه وضربه بينما كان على الأرض.

