دوا ليبا الأصغر في قائمة أغنى أغنياء بريطانيا دون الأربعين... وهذه التفاصيل

أصبحت نجمة البوب دوا ليبا، البالغة 29 عاما، أصغر من تضمهّم قائمة أغنى أغنياء بريطانيا تحت سن الأربعين، وفقا لهذا الترتيب السنوي الذي نشره موقع "ذي تايمز".



وكان المركز الرابع والثلاثون في الترتيب من نصيب دوا ليبا التي تصدّر ألبومها "راديكال أوبتيميسم" ترتيب الأعمال البريطانية الأكثر مبيعا، إذ تقدّر ثروة المغنية الإنكليزية من أصل ألباني بنحو 153 مليون دولار.



كذلك، ضمّت القائمة الممثل دانيال رادكليف، لاعب كرة القدم هاري كين، لاعب كرة المضرب آندي موراي، المغنية أديل، المغني هاري ستايلز وإيد شيران.



أما في الترتيب الشامل لكل الفئات العمرية مجتمعة، فحافظت عائلة غوبي هندوجا التي تملك تكتلا في مجال التمويل والطاقة والتكنولوجيا، على مكانتها بثروة تبلغ 35,3 مليار جنيه إسترليني.



وطغى على القائمة إلى حد كبير رواد الأعمال والعاملون في القطاع المالي وملّاك العقارات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبلغت ثروة الملك تشارلز الثالث 640 مليون جنيه إسترليني، مما جعله في المركز 238، مناصفة مع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي.



ولاحظت "صنداي تايمز" أيضا أن عدد أصحاب المليارات في المملكة المتحدة تراجَعَ من 165 في عام 2024 إلى 156 هذه السنة، وهو أكبر انخفاض في تاريخ القائمة الممتد 37 عاما.