في عيد ميلادها... كلمات ورسائل من القلب يقدّمها عدد من النجوم إلى الفنانة نانسي عجرم (صور)

قام عدد من النجوم بمعايدة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تحتفل اليوم الجمعة بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها أجمل الأمنيات، كما قدموا لها التهاني على عملها الجديد الذي أبصر النور الخميس"ورانا إيه".

وفي التفاصيل، كتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة إكس: "مبروك يا قمر.. بالنجاح الكبير.. دايماً متجددة ومميزة. وعقبال المية سنة وسنة حب وطاقة ونجاحات".

ماغي 😍😍 التجدد بيلبقلك و انشالله النجاح دايمًا حليفك! شكرًا كتير❤️❤️❤️ https://t.co/85vWdVtSeO — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 15, 2025 وبدورها، عايدت النجمة سيرين عبد النور نانسي عجرم قائلة: "العمر كله مليان نجاح وفرح وجمال متلك".

ومتل قلبك سيرين!! شكرًا كتير واشتقتلك 🥰 https://t.co/Sh3Zrg4b2w — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 16, 2025 كذلك، شارك الإعلامي نيشان رسالة مميزة قدّمها لنانسي عجرم: "الغالية نانسي، إن شاء الله تبقي كلّ العمر محلّقة وتطيري فوق high high!".