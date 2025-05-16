في عيد ميلادها... كلمات ورسائل من القلب يقدّمها عدد من النجوم إلى الفنانة نانسي عجرم (صور)

ماغي 😍😍 التجدد بيلبقلك و انشالله النجاح دايمًا حليفك! شكرًا كتير❤️❤️❤️ https://t.co/85vWdVtSeO
— Nancy Ajram (@NancyAjram) May 15, 2025
ماغي 😍😍 التجدد بيلبقلك و انشالله النجاح دايمًا حليفك! شكرًا كتير❤️❤️❤️ https://t.co/85vWdVtSeO
ومتل قلبك سيرين!! شكرًا كتير واشتقتلك 🥰 https://t.co/Sh3Zrg4b2w
— Nancy Ajram (@NancyAjram) May 16, 2025
ومتل قلبك سيرين!! شكرًا كتير واشتقتلك 🥰 https://t.co/Sh3Zrg4b2w
نيشان الصديق المحب والمميز دايمًا!
شكرًا كتير ١٠٠ بوسة ومعاها ١٠٠ وردة مني لإلك ❤️ https://t.co/86BCU7R4Px
— Nancy Ajram (@NancyAjram) May 15, 2025
نيشان الصديق المحب والمميز دايمًا!
شكرًا كتير ١٠٠ بوسة ومعاها ١٠٠ وردة مني لإلك ❤️ https://t.co/86BCU7R4Px