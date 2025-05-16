منظمو "يوروفيجن" يتركون الباب مفتوحا أمام احتمال مشاركة سيلين ديون

نشطت التكهنات في مدينة بازل السويسرية في شأن احتمال مشاركة النجمة سيلين ديون السبت في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بعد 37 عاما من فوزها بها، فيما ترك المنظمون الباب مفتوحا أمام إمكان حضورها، داعين إلى "الانتظار".



وشكّل فوز ديون بالجائزة عام 1988 نقطة انطلاق لمسيرتها نحو النجومية، إذ اختارتها سويسرا عامذاك لتمثيلها بأغنية "نو بارتيه با سان موا" Ne Partez pas sans moi في دبلن. وتمكنت ديون التي لم تكن قد تجاوزت العشرين بعد، من الفوز بالجائزة قبل عامين من إصدار ألبومها الأول باللغة الإنكليزية.



ويأمل عشاق "يوروفيجن" في أن تتمكن النجمة البالغة 57 عاما من الحضور إلى بازل بمناسبة النهائي الذي يقام السبت في بازل، رغم إصابتها بمرض خطير.



وقال مدير "يوروفيجن" مارتن غرين لوكالة فرانس برس الجمعة "لننتظر ونرى"، تاركاً بذلك الباب مفتوحا أمام إمكان مشاركتها.