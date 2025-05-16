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المغني كريس براون سيبقى رهن الاحتجاز في بريطانيا حتى الشهر المقبل

فنّ
2025-05-16 | 11:10
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المغني كريس براون سيبقى رهن الاحتجاز في بريطانيا حتى الشهر المقبل
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المغني كريس براون سيبقى رهن الاحتجاز في بريطانيا حتى الشهر المقبل

قضت محكمة بريطانية الجمعة بإبقاء مغني الـ "آر أند بي" الأميركي كريس براون، المتهم في المملكة المتحدة بالاعتداء والضرب خلال حفلة في ملهى ليلي سنة 2023، قيد الاحتجاز حتى جلسة استماع مقررة في منتصف حزيران.

وكانت الشرطة أوقفت حبيب المغنية ريهانا السابق الذي اتُهم سابقا بالعنف، في وقت مبكر من صباح الخميس في فندق في مانشستر، واتهمته بالاعتداء في نادٍ في حي راقٍ في لندن في شباط 2023.

قررت المحكمة في هذه المدينة الواقعة في شمال إنكلترا الجمعة إبقاء المغني البالغ 36 عاما قيد الاحتجاز حتى مثوله مجددا أمامها في 13 حزيران.

وكان من المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من حزيران، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو عشر حفلات في حزيران وتموز في المملكة المتحدة.

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