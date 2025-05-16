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ترامب في تصريح صادم: أنا السبب وراء انخفاض شهرة تايلور سويفت!
فنّ
2025-05-16 | 11:32
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ترامب في تصريح صادم: أنا السبب وراء انخفاض شهرة تايلور سويفت!
أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومًا جديدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف فيه نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، مثيرًا جدلاً واسعًا بين المتابعين.
وفي منشور عبر منصة Truth Social يوم الجمعة، كتب ترامب ساخرًا أن المغنية التي تُعد من أغنى نجمات العالم "لم تعد جذابة"، ملمّحًا إلى أن تراجع شعبيتها يعود لتصريح سابق له بأنه "يكرهها".
وقال الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا: "هل لاحظ أحد أنه، منذ أن قلت "أنا أكره تايلور سويفت"، لم تعد جذابة؟"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولم يُعرف بعد ما الذي دفع ترامب إلى كتابة هذا التعليق، خاصة أنه نُشر أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وسويفت متوترة منذ سنوات، خصوصًا بعد أن أعلنت المغنية تأييدها لمنافسين سياسيين له في الانتخابات السابقة.
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