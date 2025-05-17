ابنة بيونسيه حديث الصحافة... هكذا أنقذت والدتها من موقف محرج على خشبة المسرح! (فيديو)

تعرضت النجمة بيونسيه وابنتها بلو آيفي لموقف محرج على المسرح خلال جولة "كاوبوي كارتر" في شيكاغو، بالولايات المتحدة.

وعلق قرط بلو آيفي في شعر بيونسيه الأشقر الطويل بعد أن أسندت رأسها على والدتها لفترة وجيزة خلال الحفل.

وعندما حاولت بلو آيفي الإبتعاد، أدركت أن مجوهراتها قد تشابكت تمامًا في شعر بيونسيه، لكنها نجحت في إخراجها في نهاية المطاف.

وأشاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي باحترافية بلو آيفي، حيث قال البعض إنها تعلمت هذه الحركة من والدتها.

وكتب أحد الأشخاص: "الطريقة التي خلعت بها بلو قرطها، وبيونسيه تنظر خلفها للتحقق، وبلو تؤكد؟ هذا هو الاحتراف"، وعلّق آخر: "انظروا إلى هذه الفتاة المحترفة. كنت سأصرخ وأتصرف بشكل درامي في هذا العمر".

THE WAY I DIDN'T EVEN NOTICE BLUE'S HAIR WAS STUCK??? SHE'S BECOMING SO PROFESSIONAL OMFG😭🥹 pic.twitter.com/B7w2pzWAnt — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) May 16, 2025

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