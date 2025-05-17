"فظيعة وسيئة"... أغنية ريهانا الجديدة تضعها في مرمى الانتقادات!

تعرضت المغنية ريهانا لحملة انتقادات كبيرة من جمهورها بعد إصدارها أغنية "Friend of Mine".ووصف الجمهور أغنية ريهانا بـ"الفظيعة والسيئة"، وسخروا بشكل خاص من الكلمات المكررة فيها.وكتب أحد الأشخاص: "ريانا احتاجت إلى 7 كُتّاب لهذه الأغنية"، وعلّق آخر: "هذه الأغنية مجرد مقدمة طويلة جدًا، وموسيقى آلية مزعجة، وداعًا يا ريهانا!".