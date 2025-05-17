بعد تدهور صحته... وفاة مغني الراب الفرنسي من أصل كاميروني ويرنوا

توفي مغني الراب الفرنسي من أصل كاميروني ويرنوا الذي تصدّر مبيعات الألبومات في فرنسا عامي 2023 و2024 عن 31 عاماً، وفق وكالة "فرانس برس".



وكتب منتج أعماله بابس عبر منصة إكس "أرقد بسلام يا أخي"، مؤكداً بذلك تقارير صحافية أفادت بأن المغني توفي في المستشفى بعد تدهور مفاجئ في صحته.



وكان ويرنوا قد ظهر الثلاثاء الماضي وذراعه في رباط، في مقطع فيديو صُور بمناسبة احتفال توزيع جوائز "فلام" لموسيقى الراب في باريس.



وقال "أشعر بالحزن لعدم تمكني من الحضور الليلة، بسبب إصابة بالغة".