باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق جديدها بطابع مختلف: "اتهرينا" (فيديو)

أطلت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني بإطلالة مميزة ومختلفة، تمهيدًا لإصدار أغنيتها الجديدة المرتقبة، والمقرر طرحها يوم الخميس.

وظهرت مشعلاني في الإعلان التشويقي للأغنية بفستان أحمر لافت وتسريحة شعر جديدة، في ستايل ولوك يُظهران تحوّلاً في الخط البصري الذي تعتمده، وسط تفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل.

وعلّقت باسكال على المنشور قائلة: "اتهرينا من حبايب طلعو اولاد لزينه #باسكال_مشعلاني... قريبا".

الجمهور يترقّب إطلاق الأغنية التي يبدو أنها تحمل طابعًا جديداً وكلمات "فريش"، في خطوة جديدة تُضاف إلى مسيرتها الفنية.