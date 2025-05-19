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فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

فنّ
2025-05-19 | 03:19
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فيلم &quot;فاينل ديستينيشن: بلودلاينز&quot; يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
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فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تصدّر فيلم الرعب "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" Final Destination: Bloodlines، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 51 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وقال الخبير ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إنّ عائدات "الجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب مُلفتة" في أول أسبوع لعرضه في دور السينما، مشيرا إلى مراجعات ممتازة من الصحافة والجمهور.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ثاندربولتس" Thunderbolts مع إيرادات بلغت 16,5 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة.

وحل ثالثا في الترتيب فيلم الإثارة والتشويق "سينرز" Sinners، محققا 15,4 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "إيه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie من إنتاج شركة "وارنر براذرز" مع 5,8 ملايين دولار.

وحل خامسا في الترتيب فيلم الإثارة والحركة "مستر وولف 2" Mr Wolff 2 من إنتاج استوديوهات "أمازون إم جي إم" وبطولة بن أفليك، وقد بلغت عائداته نحو 5 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في الترتيب:

6- "هاري آب تومورو" (3,3 ملايين دولار).

7- "فرندشيب" (1,4 مليون دولار).

8- "كلاون إن ايه كورنفيلد" (1,3 مليون دولار).

9- "انتيل دان" (800 ألف دولار).

10- "ذي أماتور" (712 ألف دولار).
 
المصدر: فرانس برس

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