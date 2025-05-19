نيكول كيدمان تعرب عن أسفها لانخفاض عدد الأفلام من إخراج نساء

أعربت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان عن أسفها لانخفاض عدد الأفلام الناجحة التي تحمل توقيع مخرجات، مشيرة إلى أنها غالبا ما تستيقظ عند الثالثة فجرا للكتابة، وفق وكالة "فرانس برس".



وقالت كيدمان خلال تسلّمها جائزة "كيرينغ وومن إن موشن" في مهرجان كان السينمائي إنّ عدد الأفلام التي أخرجتها نساء من بين الأعمال الأعلى ربحا لا يزال "منخفضا جدا" رغم جهود الممثلة في دعم وتوجيه المشاريع التي تقودها نساء.



وقالت "قد يتساءل المرء: هل يمكن لامرأة إخراج هذا الفيلم؟ لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأسماء التي يمكن التفكير فيها".



وأكدت الممثلة الحائزة على جوائز أوسكار أنها عملت مع 27 مخرجة منذ أن قطعت هذا العهد قبل ثماني سنوات، أي عام 2017.



وأشادت كيدمان بفيلم "ذي ساوند اوف فالينغ" للمخرجة ماشا شيلينسكي، وهو أحد الأفلام المفضلة لدى النقاد ويشكل دراما باللغة الألمانية تتمحور حول صدمات تعرضت لها نساء عبر أجيال في مزرعة.



ومع أنّها استبعدت كتابة نصّها الخاص، أوضحت كيدمان أنها تستيقظ كثيرا في الليل للكتابة، مضيفةً "إنه وقت مثاليّ جدا لأنك تكون في حالة من الانفصال عن الواقع"، مضيفة "أستيقظ وأكتب شيئا ما، سواء كان حلما، أو أمرا يدور في ذهني".