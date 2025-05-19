الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تكريم كيفن سبايسي في حفلة خيرية على هامش مهرجان كان

فنّ
2025-05-19 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تكريم كيفن سبايسي في حفلة خيرية على هامش مهرجان كان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تكريم كيفن سبايسي في حفلة خيرية على هامش مهرجان كان

يُمنح الممثل الهوليوودي كيفن سبايسي جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته على هامش مهرجان كان السينمائي الثلاثاء.

وأفادت مؤسسة "ذي بتر وورلد فاند" لوكالة فرانس برس الأحد أن الممثل الذي بُرّئ من تسع قضايا تتعلق بجرائم جنسية العام الماضي، سيُكرّم تقديرا "لعقود من تألقه الفني" في حفلة خيرية تقام في المدينة الواقعة على الريفييرا الفرنسية.

وكان قد نفى سبايسي، البالغ من العمر 65 عاما، ارتكاب أي مخالفات وكان آخر ظهور له على السجادة الحمراء في مهرجان كان عام 2016.

آخر الأخبار

فنّ

سبايسي

خيرية

مهرجان

LBCI التالي
فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق جديدها بطابع مختلف: "اتهرينا" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-04-30

مهرجان مالمو للسينما العربية يكرم الممثل أحمد حلمي

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-17

سلام اجتمع مع غوتيريش على هامش قمة بغداد: تأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل

LBCI
أخبار دولية
2025-03-04

الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة

LBCI
خبر عاجل
2025-03-04

الرئيس جوزاف عون يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:37

نيكول كيدمان تعرب عن أسفها لانخفاض عدد الأفلام من إخراج نساء

LBCI
فنّ
05:06

جاستن وهايلي بيبر في أحدث ظهور لهما... والرومانسية ثالثهما! (صور)

LBCI
فنّ
04:51

"كان! أنا هنا"... ماغي بو غصن تسحر الجمهور بإطلالة مميزة في مهرجان كان السينمائي (صور)

LBCI
فنّ
03:19

فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:45

وزارة الخارجية: إسرائيل ستسمح الإثنين بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-16

الوكالة الوطنية: غارة استهدفت غرفة جاهزة في محيط الحسينية في شيحين

LBCI
موضة وجمال
16:13

كايلي جينر تخطف الأنظار بملابس بحر بقيمة 10 آلاف دولار... والجمهور يحسد حبيبها (صور)

LBCI
خبر عاجل
15:22

فوز الثنائي أمل وحزب الله بالمقاعد البلدية كافة في بعلبك ودورس وبريتال بحسب ماكينة الثنائي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:44

الحاج حسن: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت

LBCI
أخبار لبنان
06:38

وزير الاقتصاد جال ووزيرة البيئة في مرفأ بيروت لمعاينة وضع الاهراءات

LBCI
أخبار دولية
04:53

نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على كامل مساحة قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
02:55

الرئيس عون: سأطلب من مصر دعم الجيش اللبناني لمكافحة المتفجرات والأنفاق

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

LBCI
أخبار لبنان
16:33

تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...

LBCI
أخبار لبنان
15:32

فارق كبير بعدد الأصوات بين لوائح ثنائي أمل - حزب الله واللوائح المنافسة في بعلبك ودورس وبريتال

LBCI
أخبار لبنان
12:46

الإنتخابات في بيروت بالأرقام والنسب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-18

في البقاع الشماليّ وتحديدًا دير الاحمر... معركة انتخابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:03

تقدم لائحة بيروت بتجمعنا المدعومة من حزب الله وأمل والقوات والكتائب والمشاريع والطاشناق والتيار والاشتراكي والنائب فؤاد المخزومي حتى الساعة

LBCI
حال الطقس
01:14

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
منوعات
15:02

"الدكتورة يومي" تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها... من هو العريس؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
17:10

الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... هكذا تبدو النتائج الأولية

LBCI
أخبار دولية
05:37

ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا (صور)

LBCI
خبر عاجل
15:55

لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع

LBCI
خبر عاجل
15:47

مراسل الـLBCI: تقدم لائحة "قلب زحلة" المدعومة من القوات بعد فرز 41 صندوقًا

LBCI
خبر عاجل
16:24

ماكينة حركة أمل في بيروت: تم فرز أكثر من 35% من الأصوات والنتائج تظهر تقدم لائحة بيروت بتجمعنا وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الساعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More