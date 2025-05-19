تكريم كيفن سبايسي في حفلة خيرية على هامش مهرجان كان

يُمنح الممثل الهوليوودي كيفن سبايسي جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته على هامش مهرجان كان السينمائي الثلاثاء.



وأفادت مؤسسة "ذي بتر وورلد فاند" لوكالة فرانس برس الأحد أن الممثل الذي بُرّئ من تسع قضايا تتعلق بجرائم جنسية العام الماضي، سيُكرّم تقديرا "لعقود من تألقه الفني" في حفلة خيرية تقام في المدينة الواقعة على الريفييرا الفرنسية.



وكان قد نفى سبايسي، البالغ من العمر 65 عاما، ارتكاب أي مخالفات وكان آخر ظهور له على السجادة الحمراء في مهرجان كان عام 2016.