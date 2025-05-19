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بعد مرور أربعة عقود على سرقته... العثور على تمثال نصفي لجيم موريسون

فنّ
2025-05-19 | 12:15
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بعد مرور أربعة عقود على سرقته... العثور على تمثال نصفي لجيم موريسون
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بعد مرور أربعة عقود على سرقته... العثور على تمثال نصفي لجيم موريسون

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها عثرت بالصدفة على تمثال نصفي لجيم موريسون كان قد سُرق سنة 1988 من مقبرة بير لاشيز في باريس.

وكان قد سُرق التمثال الضخم لمغني فرقة "ذي دورز"، الذي صممه الفنان الكرواتي ملادن ميكولين، من المقبرة الباريسية قبل 37 عاما.

وعُثر على التمثال النصفي الذي نُصب في الذكرى العاشرة لوفاة جيم موريسون، من جانب فرقة مكافحة الفساد المالي التابعة للشرطة القضائية في مقر شرطة باريس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على القضية.

وبحسب الإذاعة، حدث الاكتشاف بالصدفة خلال مداهمة أجراها مكتب المدعي العام في باريس في إطار قضية احتيال.

وتوفي مغني الروك الأميركي في فرقة "ذي دورز" في باريس في تموز 1971.

وتفيد الرواية الرسمية أن جيم موريسون توفي في حوض الاستحمام الخاص به عن 27 عاما بسبب سكتة قلبية ولكن في السنوات الأخيرة، انتشرت رواية أخرى يؤكد فيها الصحافي والكاتب سام بيرنيت أن الموسيقي الشهير تناول جرعة زائدة من المخدرات في دورات مياه أحد الملاهي الليلية في باريس.

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