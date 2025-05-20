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متحف للسينما في مدينة كان يُخصص قسما منه لمهرجانها

فنّ
2025-05-20 | 11:59
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متحف للسينما في مدينة كان يُخصص قسما منه لمهرجانها
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متحف للسينما في مدينة كان يُخصص قسما منه لمهرجانها

أعلن رئيس بلدية مدينة كان الفرنسية دافيد ليسنار والمفوض العام لمهرجانها السينمائي تييري فريمو الاثنين عن الخطوط العريضة لمشروع متحف دولي للفن السابع، يُخصص جزء منه للمهرجان الذي يُعدّ الأكبر في العالم.

وقال دافيد ليسنار في مؤتمر صحافي إن الهدف إقامة "المتحف الذي تفتقر إليه فرنسا، أي متحف كبير مخصص للسينما".

وسيشغل المتحف الذي قد يُفتَتَح في 2029 أو 2030 مساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، من ضمنها وحدة بمساحة ألف متر مربع ستُخصص لمهرجان كان السينمائي.

وقال تييري فريمو عن المشروع التي تبلغ موازنته نحو 80 مليون يورو "سنكون أول مهرجان يحظى بمتحف".

وأوضح أن الفكرة تكمن في "الحفاظ في هذه المدينة على أثر دائم لتاريخ مهرجان كان السينمائي".

وسيضم المتحف المستقبلي معرضا دائما ومعارض موقتة. وأشار فريمو إلى أن المجموعة التي سيتم تكوينها تشمل وثائق ورقية وصورا وديكورات وأزياء وسوى ذلك.

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