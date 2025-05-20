بإحساسها العذب... عبير نعمة تطلق "من بعدك"

أطلقت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنيتها الجديدة بعنوان "من بعدك"، عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.



الأغنية من كلمات وألحان جاد عبيد، الذي تولّى أيضًا مهمة الإنتاج الموسيقي، فيما حمل الكليب توقيع المخرج رافي طنوس، وإنتاج Cinemagic.