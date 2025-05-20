سيرين عبد النور بإطلالة جديدة... هكذا بدت بالشعر الأشقر

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بـلوك مختلف، حيث اعتمدت لون الشعر الأشقر.



وأرفقت سيرين عبد النور صورتها بعبارة: "لا تهدر كلماتك على من يستحقون صمتك."