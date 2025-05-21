بعد البلبلة الكبيرة... نيكول كيدمان تكشف سرها: لهذا السبب أرتدي الشعر المستعار!

أقرّت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان بأنها تحب ارتداء الشعر المستعار للحصول على إطلالات جديدة.وقالت كيدمان: "كما تعلمون، أحب تغيير تسريحة شعري".وتحدثت كيدمان عن تسريحة شعرها الجريئة التي ظهرت بها للمرة الأولى في حفل ميت غالا 2025 في وقت سابق من هذا الشهر.وأضافت: "في حفل ميت غالا، تساءل الجميع عما إذا كنت قد قصصت شعري. ولكن لا، لم أفعل".وكان ارتداء نيكول كيدمان الشعر المستعار في مهرجان كان السينمائي قد أثار بلبلة في صفوف الجمهور.