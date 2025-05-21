بعد الاعتداء في الملهى الليلي... هذا ما أمره القضاء بحق النجم كريس براون

أمر قاضٍ في لندن، يوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المغني الأميركي كريس براون بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.7 ملايين دولار)، وذلك على خلفية محاكمته في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء داخل ملهى ليلي.

وبحسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائية، سيتمكن النجم البالغ 36 عاما، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 حزيران في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في المملكة المتحدة.

وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على براون الخميس الماضي في فندق في مانشستر (شمال إنكلترا)، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 شباط 2023.

ويُتهم براون بضرب المنتج الموسيقي أبراهام "آبي" دياو بشكل متكرر بزجاجة في ملهى "تايب" الليلي.

وقال القاضي إن كريس براون الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع الأربعاء، سيتعين عليه تقديم عنوانه إلى المحكمة ولن يُسمح له بالذهاب إلى الملهى الليلي المعني.

ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء في العشرين من حزيران، إلى جانب رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) اتُهم السبت الماضي بالاعتداء الخطير والضرب.

وكان المغني، الذي أصبح من نجوم موسيقى "ار اند بي" في سن 19 عاما فقط وباع عشرات الملايين من الأسطوانات، في جولة في المملكة المتحدة حينها.

ومن المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من حزيران، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو عشر حفلات في حزيران وتموز في المملكة المتحدة.

وقد تصدر كريس براون في ما مضى عناوين الأخبار في الولايات المتحدة بسبب مشكلاته القانونية.

ففي عام 2009، دين المغني بضرب حبيبته آنذاك المغنية الشهيرة ريهانا ما تسبب لها بإصابات أرغمتها على إلغاء مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي.

وكالة فرانس برس