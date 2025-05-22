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في خطوة جريئة ومميزة... لين حايك تطرح 3 أغنيات جديدة (فيديو)
فنّ
2025-05-22 | 11:35
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في خطوة جريئة ومميزة... لين حايك تطرح 3 أغنيات جديدة (فيديو)
أطلقت الفنّانة اللبنانيّة لين حايك، اليوم الخميس، ثلاث أغنيات جديدة دفعة واحدة، صُوّرت جميعها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وشكّلت محطة فنيّة مميّزة في مسيرتها.
وكانت لين قد شوّقت جمهورها لأعمالها الجديدة في الأيّام الماضية، من خلال حملة ترويجيّة أطلقتها على حساباتها الرسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت فيديوهات مصوّرة أثارت حماس متابعيها.
وتتناول الأغنية الأولى، بعنوان "قلّي بس" من كلمات جيلبير أبي ناصيف، ألحان ريان برجي، وتوزيع تيم، موضوعًا غير تقليديا يُطرح بقالب جديد، وتروي قصة حب سريّة.
أمّا الأغنية الثانية "مين قلّك" من كلمات إيهاب طه، ألحان وتوزيع تيم، فتُعبّر فيها لين عن خيبة أملٍ بعد منحها الثقة لشخصٍ خيّب ظنّها وآمالها.
وقدّمت لين أغنيتها الثالثة بعنوان "تعا نغيّر جو"، وهي أغنية "صيفيّة" بامتياز، مليئة بالحيويّة والطاقة الإيجابيّة، تدعو من خلالها المستمعين إلى كسر الروتين والتمتّع بالحياة واللحظات الجميلة.
والاغنية من كلمات والحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.
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