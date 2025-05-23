فقدت توازنها وتعثرت على مسرح... هكذا خطفت شاكيرا القلوب بردّ فعلها (فيديو)

خلال حفلها في 20 أيار بمدينة مونتريال، تعثّرت النجمة العالمية شاكيرا على المسرح أثناء تأديتها أغنيتها الشهيرة "Whenever, Wherever"، في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء سيرها على المسرح ويديها مرفوعتان، فقدت توازنها وسقطت جانبًا، إلا أن ردة فعلها كانت لافتة، إذ تدحرجت على الأرض، نهضت بهدوء وبابتسامة، وواصلت العرض وكأن شيئًا لم يكن، حتى أنها أخرجت لسانها مازحة، محوّلة الموقف إلى جزء من العرض.

والتقطت شاكيرا الميكروفون وأكملت الغناء بسلاسة، وسط تفاعل الجمهور وتصفيقهم. وقد لاقت ردود فعل واسعة وإشادة من المتابعين الذين وصفوا الحادثة بـ"السقطة الأنيقة"، مؤكدين على مهنيتها وسرعة بديهتها.

ورغم أن النجمة لم تُعلّق علنًا على الموقف، إلا أن تعاملها معه كشف عن احترافيتها العالية وخبرتها الطويلة في التعامل مع المواقف الطارئة على المسرح.

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الصحة في مدينة نيوجيرسي الأميركية تحذيرًا صحيًا بعد حفل شاكيرا الأخير في ملعبMetLife ، والذي استضاف عرض "Las Mujeres Ya No Lloran"، وذلك بسبب احتمال تعرض الآلاف من الحاضرين لعدوى الحصبة.

وذكرت الوزارة أن الحفل، الذي أقيم مساء الخميس، قد يكون حدثًا ناقلًا واسع النطاق للفيروس، محذّرة من أن الأعراض قد تظهر على بعض الأشخاص حتى تاريخ 6 حزيران.