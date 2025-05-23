نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو وثّقت فيه تعرّضها للتحرّش من قبل رجل مجهول الهوية داخل موقف سيارات.

وظهرت نادين في الفيديو أثناء توجهها نحو المصعد، عندما اقترب منها رجل وبدأ يوجّه لها أسئلة شخصية ويعرض عليها الصعود معه، ما أثار قلقها وشعورها بعدم الأمان، خصوصًا أنها لم تكن تعرفه، ولم يظهر وجهه في الفيديو.

وعلّقت نادين بصوتها خلال المقطع قائلة: "قدّي أنا بنتبه على حالي، وقدي صار عمري وعندي أولاد، بتصدقوا لما إجي بدي اطلع بمصعد بعتل هم وبخاف... يعني ما بحب إطلع مع حدا، بعتل هم قد الدنيا."