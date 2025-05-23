في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)

في أول ظهور لها بعد طلاقها، خطفت ماريتا الحلاني الأنظار من خلال مشاركتها المفاجئة في فيديو كليب شقيقها الفنان الوليد الحلاني لأغنيته الجديدة "ناسي"، التي طُرحت اخيراً عبر يوتيوب.

وجاءت مشاركة ماريتا في نهاية الكليب، حيث ظهرت وهي تحمل لافتة تحمل الرقم "01"، ثم عادت للظهور حاملة قلبًا حقيقيًا، ما أثار تفاعلًا واسعًا وتساؤلات على مواقع التواصل حول رمزية هذه الإطلالة، خاصة بعد مرورها بمرحلة شخصية دقيقة.

الأغنية التي جمعت الوليد الحلاني مع كارل حسين، حصدت تفاعلاً كبيرًا منذ لحظاتها الأولى، وكان لظهور ماريتا دور بارز في تسليط الأضواء على العمل.