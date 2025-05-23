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وفاة المصور الفرنسي البرازيلي سيباستياو سالغادو عن 81 عاما

فنّ
2025-05-23 | 12:33
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وفاة المصور الفرنسي البرازيلي سيباستياو سالغادو عن 81 عاما
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وفاة المصور الفرنسي البرازيلي سيباستياو سالغادو عن 81 عاما

توفي عن 81 عاما المصور الفرنسي البرازيلي سيباستياو سالغادو المعروف بصوره الكبيرة بالأبيض والأسود للحروب وغابة الأمازون، وفق ما افادت الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة التي كان عضوا فيها.

وكتبت الأكاديمية: "الأمين الدائم لوران بوتيجيرار وأعضاء أكاديمية الفنون الجميلة ومراسليها يعلنون بحزن عميق وفاة زميلهم سيباستياو سالغادو يوم الجمعة 23 أيار عن 81 عاما".

وأوضحت عائلة الراحل في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" أنه "بحكم كونه مصورا يجوب العالم باستمرار، أصيب بنوع خاص من الملاريا عام 2010 في إندونيسيا، في إطار مشروعه "جينيسيس". وبعد 15 عاما، تحولت مضاعفات هذا المرض إلى سرطان دم حاد، أودى بحياته".

وذكّرت العائلة بأن سالغادو "ناضل بلا كلل من خلال عدسة كاميرته من أجل عالم أكثر عدلا وإنسانية واحتراما للبيئة".

وترك سالغادو إرثا مميزا من الصور هي نتاج مئات الرحلات التي قام بها في غابات الأمازون ومختلف أنحاء العالم، من رواندا إلى إندونيسيا، ومن غواتيمالا إلى بنغلادش، حيث التقط بعدسته المآسي الإنسانية كالمجاعات والحروب والنزوح الجماعي.

وأوردت الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة في نبذة عن سالغادو أنه كان يرى في التصوير الفوتوغرافي "لغة قوية لمحاولة إقامة علاقات أفضل بين البشر والطبيعة".

وكانت صور سالغادو كلها تقريبا باللونين الأبيض والأسود، وهو ما كان يعتبره تفسيرا للواقع وطريقة للتعبير عن كرامة البشرية غير القابلة للانتقاص.

وبدأت مسيرة سالغادو المهنية كمصور محترف عام 1973 في باريس، وعمل لدى وكالات "سيغما" و"غاما" و"ماغنوم" حتى عام 1994، ثم أسس وكالة مخصصة حصرا لأعماله هي "أمازوناس إيماجس".

ونُشرَت صور الراحل في الصحافة العالمية وفي مجلات مثل "لايف" و"تايم"، وكانت موضوعا لعدد لا يحصى من الكتب والمعارض المتحفية.

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