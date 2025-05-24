وفاة المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة عن 95 عاما

توفي يوم أمس الجمعة المخرج والمنتج الجزائري محمد لخضر حمينة، العربي والإفريقي الوحيد الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، "عن عمر ناهز 95 عاما"، على ما أعلنت عائلته.



وكتب أولاده في بيان إنّ حمينة "توفي في منزله بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز الخامسة والتسعين، تاركا خلفه إرثا سينمائيا لا يقدر بثمن"، مشيدين "برؤيته الفريدة التي طبعت تاريخ السينما".



وأشارت العائلة إلى أنّ محمد لخضر حمينة تمكن من إقامة "جسر ثقافي فعلي بين الجنوب والغرب، فأصبح بذلك صوت العالم الثالث وبلده، مدى أربعين عاما تقريبا".



ومحمد لخضر حمينة هو أحد المخرجين الأفارقة والعرب القلائل الذين نافسوا أربع مرات في مسابقة مهرجان كان السينمائي، وفاز بجائزتين رئيسيتين، هما جائزة أفضل فيلم أول عن "ريح الأوراس" وجائزة السعفة الذهبية العريقة عن فيلم "وقائع سنوات الجمر" عام 1975.



وفي رسالة تعزية، أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "بالغ الحزن والأسى" بوفاة مَن وصفه بـ"عملاق السينما العالمية" الذي ترك "بصمة خالدة في تاريخ السينما".



وشهد مهرجان كان هذه السنة، لفتة تكريمية لحمينة من خلال عرض نسخة "4 كاي" من فيلم "وقائع سنوات الجمر" ضمن برنامج فئة "كان كلاسيكس".



وبفضل فيلم "وقائع سنوات الجمر"، حقق المخرج الجزائري شهرة على المستوى العالمي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأكدت عائلة المخرج في بيانها أنّ المخرج كان "أحد آخر عظماء السينما الملحمية والشاعرية، وترك بصمة لا تمحى على مهرجان كان السينمائي الدولي وعلى السينما عموما".



ووُلد محمد لخضر حمينة في 26 شباط 1934 في المسيلة في الأوراس وتلقى دراسته في كلية زراعية، ثم درس في فرنسا وتحديدا في أنتيب حيث التقى بزوجته، أم أولاده الأربعة.



وبدأ مسيرته كمخرج في العام 1964 مع الفيلم الوثائقي "لكن في أحد أيام نوفمبر" وخلال مسيرته الفنية الممتدة على 50 عاما، أخرج الراحل فيلما وثائقيا و7 أفلام أخرى، نذكر منها: "رياح الأوراس"، و"حسان طيرو"، و"ديسمبر"، و"وقائع سنوات الجمر"، و"رياح رملية"، و"الصورة الأخيرة" و"شفق الظلال".