بسبب مشكلة صحية... المغني بيلي جويل يلغي سلسلة حفلاته الموسيقية

أعلن المغني الأميركي بيلي جويل الجمعة إلغاء سلسلة حفلات له في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بسبب إصابته باستسقاء في الرأس، الأمر الذي يسبب له مشاكل في الرؤية والسمع.



وكان من المقرر أن يبدأ المغني وعازف البيانو، البالغ من العمر 76 عاما، في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في 5 تموز المقبل سلسلة من الحفلات الموسيقية في ملاعب رياضية يتشارك فيها مع فنانين مشهورين آخرين كرود ستيوارت وستينغ.



وأوضح فريق بيلي جويل في بيان إن إلغاء الحفلات الموسيقية التي كان من المقرر أن تستمر عاما، يعود إلى تشخيص إصابته بمتلازمة استسقاء الرأس الضغطي الطبيعي، وهو اضطراب عصبي ناجم عن تراكم مفرط للسائل النخاعي في الدماغ.



وأضاف البيان أن وضع بيلي جويل تدهور خلال الحفلات الأخيرة، ما تسبب بمشاكل في "سمعه وبصره وتوازنه" وتطلّب منه الخضوع "للعلاج الطبيعي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".