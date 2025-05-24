الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"

فنّ
2025-05-24 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مهرجان كان السينمائي... &quot;النظرة الغامضة للفلامنغو&quot; يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة &quot;نظرة ما&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"

فاز أول فيلم طويل للمخرج التشيلي دييجو سيسبيديس "النظرة الغامضة للفلامنغو" بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي يوم أمس الجمعة.

وتدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينيات حول عائلة مثلية في تشيلي وتفشي وباء الإيدز، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال سيسبيديس أثناء تسلم الجائزة "هذه الجائزة لا تحتفي بالكمال. إنها تحتفي بذلك الخوف، ذلك العناد في العيش كما نحن، حتى عندما يجعل ذلك الآخرين غير مرتاحين".

ومن بين الأفلام المشاركة في مسابقة "نظرة ما" فيلم "كان ياما كان في غزة" الذي تدور أحداثه حول تاجر مخدرات بسيط وأتباعه في القطاع الساحلي في العام الذي سيطرت فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على القطاع. وحصل الفيلم على جائزة الإخراج التي فاز بها طرزان وعرب ناصر.

وقال طرزان ناصر أثناء استلام الجائزة "إلى كل سكان غزة، إلى كل فلسطيني وفلسطينية، حياتكم مهمة وصوتكم مهم، وقريبا ستتحرر فلسطين" وقوبلت كلمته بتصفيق حار.

فنّ

مهرجان

السينمائي...

"النظرة

الغامضة

للفلامنغو"

جائزة

مسابقة

"نظرة

ما"

LBCI التالي
منافسة قوية بين الأفلام في مهرجان كان... انطلاق العد العكسي لاختيار الفائز بجائزة السعفة الذهبية
بسبب مشكلة صحية... المغني بيلي جويل يلغي سلسلة حفلاته الموسيقية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-05

فيلم "رفعت عيني للسما" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

LBCI
فنّ
2025-04-30

"إيه بيتر مان" ينال جائزة أفضل مسلسل طويل في مهرجان "كانسيري"

LBCI
فنّ
2025-04-22

جورج خباز يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام

LBCI
فنّ
2025-03-03

فيلم "أنورا" يحصد أبرز جوائز الأوسكار... ماذا عن حصة "إميليا بيريز"؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:10

الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)

LBCI
فنّ
07:19

"الحفلة الختامية لن تتأثر"... مهرجان كان السينمائي يواجه انقطاع الكهرباء في جنوب فرنسا

LBCI
فنّ
07:14

منافسة قوية بين الأفلام في مهرجان كان... انطلاق العد العكسي لاختيار الفائز بجائزة السعفة الذهبية

LBCI
فنّ
04:37

بسبب مشكلة صحية... المغني بيلي جويل يلغي سلسلة حفلاته الموسيقية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:16

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا

LBCI
منوعات
2025-05-21

انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-21

ترامب: سلاح الجو الأميركي يطرح طائرة من مقاتلة من الجيل السادس وهي المقاتلة إف-47

LBCI
موضة وجمال
2025-05-23

لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:32

هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:21

إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور

LBCI
أخبار لبنان
08:18

النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

إليكم المشهد الانتخابي من صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:40

من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:36

في جزين... المنافسة سياسية

LBCI
أخبار لبنان
06:41

حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:01

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا

LBCI
أخبار لبنان
07:07

إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:02

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا

LBCI
خبر عاجل
09:19

الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله

LBCI
أخبار لبنان
03:21

لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير

LBCI
أخبار لبنان
13:59

حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة

LBCI
فنّ
15:00

بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More