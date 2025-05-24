في مهرجان كان السينمائي... "النظرة الغامضة للفلامنغو" يحصد جائزة أطول فيلم في مسابقة "نظرة ما"

فاز أول فيلم طويل للمخرج التشيلي دييجو سيسبيديس "النظرة الغامضة للفلامنغو" بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي يوم أمس الجمعة.



وتدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينيات حول عائلة مثلية في تشيلي وتفشي وباء الإيدز، وفق ما نقلت "رويترز".



وقال سيسبيديس أثناء تسلم الجائزة "هذه الجائزة لا تحتفي بالكمال. إنها تحتفي بذلك الخوف، ذلك العناد في العيش كما نحن، حتى عندما يجعل ذلك الآخرين غير مرتاحين".



ومن بين الأفلام المشاركة في مسابقة "نظرة ما" فيلم "كان ياما كان في غزة" الذي تدور أحداثه حول تاجر مخدرات بسيط وأتباعه في القطاع الساحلي في العام الذي سيطرت فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على القطاع. وحصل الفيلم على جائزة الإخراج التي فاز بها طرزان وعرب ناصر.



وقال طرزان ناصر أثناء استلام الجائزة "إلى كل سكان غزة، إلى كل فلسطيني وفلسطينية، حياتكم مهمة وصوتكم مهم، وقريبا ستتحرر فلسطين" وقوبلت كلمته بتصفيق حار.