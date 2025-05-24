منافسة قوية بين الأفلام في مهرجان كان... انطلاق العد العكسي لاختيار الفائز بجائزة السعفة الذهبية

بعد ما يقرب من أسبوعين عرضت خلالهما أفلام للمرة الأولى وأقيمت المؤتمرات الصحفية لنجوم السينما والحفلات التي استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، يستعد مهرجان كان السينمائي لمهمة أخيرة هي إعلان الفائز بجائزة السعفة الذهبية لهذا العام.



وستختار لجنة التحكيم التي تضم تسعة أعضاء برئاسة الممثلة الفرنسية جولييت بينوش واحدا من بين 22 فيلما لمنحه الجائزة الكبرى مساء اليوم السبت، وتتنافس أعمال لمخرجين منهم ويس آندرسون وآري آستر وريتشارد لينكليتر ويواكيم ترير.



وتمنح جوائز أخرى لفئات أفضل فيلم روائي طويل وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.



وقالت الممثلة رينوتي راينسفه بطلة فيلم "سينتيمنتال فاليو" من إخراج ترير إن هذه الجوائز يمكنها أن تصنع أو تحطم مسيرة مهنية وأضافت أن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في عام 2021 عن فيلم "ذا وورست بيرسون إن ذا وورلد" غيّر حياتها تماما.



ويترقب المتابعون قرارات لجنة التحكيم بعد أن حصل فيلم "أنورا"، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل عام 2024، على خمس جوائز أوسكار، أحدها لأفضل فيلم أيضا. كما فاز فيلم "ذا سابستانس"، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان في العام نفسه، بإحدى جوائز الأوسكار.



وكان أحد المؤشرات لإمكانية فوزه بجائزة السعفة الذهبية اختيار أفلام اشتراها الموزع المستقل نيون الذي نجح في اختيار الفيلم الفائز في مهرجان كان في المرات الخمس السابقة، وفق ما نقلت "رويترز".



واشترى الموزع الأميركي حتى الآن ثلاثة أفلام هي "سينتيمنتال فاليو" الذي نال بعد عرضه تصفيقا حارا استمر نحو 15 دقيقة، و"إت ووز جاست أن أكسيدينت" للمخرج الإيراني جعفر بناهي و"ذا سيكريت إيجنت" للمخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيليو.



ومن بين الأفلام الأخرى المنافسة بقوة، استنادا إلى شبكة لجنة التحكيم السنوية التي أعدتها نشرة "سكرين ديلي" المتخصصة في هذا المجال، فيلم "تو بروسكيوترز" الذي يعود إلى الحقبة الستالينية وفيلم الدراما بين الأجيال "ساوند أو فولينغ" للمخرجة الألمانية ماشا شيلينسك.



وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للمهرجان رسميا في 13 أيار بعرض الفيلم الكوميدي الفرنسي "ليف وان داي".