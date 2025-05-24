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"الحفلة الختامية لن تتأثر"... مهرجان كان السينمائي يواجه انقطاع الكهرباء في جنوب فرنسا

فنّ
2025-05-24 | 07:19
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&quot;الحفلة الختامية لن تتأثر&quot;... مهرجان كان السينمائي يواجه انقطاع الكهرباء في جنوب فرنسا
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"الحفلة الختامية لن تتأثر"... مهرجان كان السينمائي يواجه انقطاع الكهرباء في جنوب فرنسا

انقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان ومحيطها اليوم السبت، وهو اليوم الأخير لمهرجان كان السينمائي، لكنّ المنظمين قالوا إن الحفلة الختامية لن تتأثر بذلك.

وقال مسؤول إدارة المنطقة عبر منصة اكس "يسجل عطل كهربائي كبير غرب مقاطعة ألب-ماريتيم راهنا".

وسارع مهرجان كان السينمائي إلى التأكيد أن "قصر المهرجانات انتقل فورا إلى نظام تغذية كهربائية مستقل ما يسمح بالمحافظة على كل الفعاليات والعروض المقررة اليوم بما يشمل حفلة الختام، في ظروف طبيعية".

وأوضحت شركة "ار تي او"، المشغلة لشبكة الكهرباء أن الانقطاع يشمل "كان والبلدات المحيطة بها و160 ألف منزل"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت مصادر في الدرك إن العطل ناجم عن حريق قد يكون متعمدا طال خلال الليل منشأة للتوتر العالي في تانيرون في مقاطعة فار المجاورة.

وتختم الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان الذي انطلق في 13 أيار، مساء اليوم السبت في قصر المهرجانات الشهير حيث توزع الجوائز الرئيسية.

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