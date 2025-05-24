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الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)
فنّ
2025-05-24 | 09:10
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الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)
أطلق النجم الشّاب الشامي ديو جمعه بالنجم العربيّ تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ يُجسّد روح التجديد والابتكار، ويُقدّم مزيجًا فنيًّا متنوّعًا يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ وعصريّ نابض بالحياة.
وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.
وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا يتميز بنكهة شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.
امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة.
وقد اختار تامر حسني أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة.
وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.
وتجدر الاشارة إلى انّ النجمَين الشامي وتامر حسني يستعدّان لإحياء حفلٍ فنّيّ ضخم في "كوكاكولا أرينا" – دبي، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 31 أيار المقبل، حيث سيُقدّمان اغنيتهما الجديدة معاً وللمرة الاولى على المسرح امام الجمهور.
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