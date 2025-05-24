الفرنسية نادية مليتي تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي

حصلت الممثلة الفرنسية نادية مليتي البالغة 23 عاما على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي السبت عن أول دور سينمائي لها في فيلم "الأخت الصغيرة" للمخرجة حفصية حرزي.



وتؤدي هذه الطالبة الرياضية التي رُصدت في اختبار أداء، دور فاطمة ابنة السبعة عشر عاما، وهي شابة مسلمة تكتشف مثليتها الجنسية.



والفيلم مقتبس من رواية سيرة ذاتية للكاتبة فاطمة دعاس صادرة عام 2020.



وأوضحت الممثلة الشابة لوكالة فرانس برس في المهرجان "عندما قرأت الكتاب، شعرت فورا بتواصل مع القصة لأنها أثرت فيّ بعمق، وكذلك مع هذا السعي للتحرر. لقد شعرت بالقرب منها كثيرا (...) بسبب محيطها وخلفيتها الاجتماعية".