البرازيلي فاغنر مورا ينال جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي

فاز البرازيلي فاغنر مورا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي السبت عن دوره كرجل مطارد في فيلم "العميل السري" لمواطنه المخرج كليبر ميندونسا فيليو.



ويُعد الممثل البالغ 48 عاما أحد أشهر الوجوه في السينما البرازيلية بفضل أعماله الدولية، ولا سيما مسلسل "ناركوس" على نتفليكس والذي أدى فيه دور زعيم تجارة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار.



وقال كليبر ميندونسا فيليو خلال تسلمه الجائزة نيابة عن الممثل الفائز في قصر المهرجانات في كان "إنه ممثل استثنائي، ولكنه أيضا إنسان مميز للغاية. آمل أن يعود عليه هذا التكريم بالنفع الكبير". (...)