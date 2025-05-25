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ليلو وستيتش" و"المهمة المستحيلة" يحققان إيرادات قياسية تلامس الـ500 مليون دولار
فنّ
2025-05-25 | 12:25
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ليلو وستيتش" و"المهمة المستحيلة" يحققان إيرادات قياسية تلامس الـ500 مليون دولار
حققت نسخة واقعية من فيلم الرسوم المتحركة (ليلو اند ستيتش) أو "ليلو وستيتش" وفيلم الإثارة والتشويق (ميشن إمبوسيبول-فاينال ريكونينج) أو "المهمة المستحيلة-الحساب الأخير" مبيعات تذاكر 494.2 مليون دولار في أنحاء العالم، منها 208.5 مليون في الولايات المتحدة وكندا، مما يمهد الطريق لتحقيق إيرادات قياسية في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى.
حقق "ليلو وستيتش"، الذي يعيد تصور فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته ديزني عام 2002 ويدور حول كائن فضائي شقي يهبط اضطراريا في هاواي وتتبناه شقيقتان، إيرادات 304.2 مليون دولار في أنحاء العالم حتى اليوم الأحد، منها 145.5 مليون دولار من المبيعات المحلية.
أما "المهمة المستحيلة-الحساب الأخير" الذي يجسد فيه توم كروز شخصية الجاسوس المتمرد إيثان هانت، فحقق إيرادات 190 مليون دولار في مبيعات التذاكر العالمية، منها 63 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.
وتمثل إيرادات عطلة نهاية الأسبوع القوية بداية مشجعة لفصل الصيف، الذي يشكل عادة 35 إلى 40 في المئة من إيرادات شباك التذاكر المحلي سنويا.
كما يمثل ذلك دفعة معنوية لأصحاب دور العرض بعد شهر مارس آذار المخيب للآمال، عندما هوت مبيعات التذاكر 45 بالمئة عن العام السابق.
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