بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الممثلة ريان حركة عن خطيبها بعد أقل من عشرين يومًا على خطوبتهما.



وحذفت ريان حركة صورهما المشتركة من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى الرغم من تأكيد مجموعة من المصادر الإعلامية الخبر، الا أنه لم يصدر عن ريان حركة أي بيان رسمي حول الموضوع.



ويُذكر أن ريان حركة كانت قد أعلنت ارتباطها الرسمي من حبيبها في بداية الشهر الحالي.