سيرين عبد النور والتعليم باللغة الفرنسية... وفيديو عفوي يوثّق الأجواء (فيديو)

شاركت النجمة سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس، أطلّت فيه وهي تدرّس ابنها كريستيانو مادة اللغة الفرنسية.

وتضمّن الفيديو لحظات مضحكة ومليئة بالعفوية حيث عبّرت سيرين عبد النور عن معاناتها أثناء مساعدتها كريستيانو لإنهاء واجباته المدرسية.

وأرفقت سيرين عبد النور المنشور بعبارة مضحكة، جاء فيها: "رح يموتني كريستيانو عم سجلو ياها تيحبها، النتيجة: ما حبيتها".