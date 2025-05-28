ارتادوا حانة ثم فُقد أثرهم... اختفاء 5 أعضاء من فرقة موسيقية في المكسيك

أعلنت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة أنّ خمسة أعضاء من فرقة موسيقية فُقد أثرهم منذ الأحد في هذه المنطقة حيث يستشري عنف العصابات.



وأشار التحقيق إلى أنّ الأشخاص الخمسة المفقودين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، هم أعضاء في فرقة "فوغيتيفو" الموسيقية، وقد ارتادوا الأحد حانة في مدينة رينوسا ولم يُسمع عنهم أي خبر مُذاك.



وتجمّع أقارب المفقودين وأصدقاؤهم أمام مبنى الحانة الثلاثاء، مطالبين السلطات بالعثور عليهم، فيما انتشر عدد كبير من العناصر الأمنية في المنطقة.



وأوضح أقاربهم أنّ الموسيقيين كان من المقرر أن يحيوا حفلة موسيقية الأحد في قاعة محلية. وقالت امرأة رفضت ذكر هويتها لأسباب أمنية لكنّها عرّفت نفسها بأنها شقيقة أحد المفقودين "تلقينا مطالب بفدية".



وقد احتج المتظاهرون الذين بلغ عددهم نحو مئة شخص، أمام مبنى بلدية رينوسا أيضا، قبل أن يغلقوا الجسر الذي يربط المدينة بمدينة فار في تكساس.



وكان الموسيقيون المكسيكيون قد تلقوا تهديدات من جانب مجموعات تابعة للجريمة المنظمة غالبا ما تدفع لهم أموالا لقاء تأليف وأداء أغاني تتمحور على المخدرات ("ناركوكوريدوس").