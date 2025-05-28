"ملكة جمال الكون" لتامر حسني والشامي تتربع على عرش الترندات

حقّقت أغنية "ملكة جمال الكون" التي تجمع النجم الشابّ الشامي والنجم المصريّ تامر حسني نجاحاً بارزاً منذ لحظة طرحها، حيث تصدرت قوائم الأغاني الأكثر استماعاً على منصّة يوتيوب، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدة ملايين المشاهدات في اقلّ من ٢٤ ساعةً على طرحها.



وقد نجح العمل في جذب تفاعلٍ كبير من الجمهور، الذي أعاد غناء "الديو" واستخدمه في الفيديوهات والمقاطع المصوّرة، مما ساهم في تعزيز انتشار الاغنية على مختلف المنصّات الرقميّة داخل الوطن العربيّ وخارجه.



وتمكّن الشامي وتامر حسني من تحقيق المرتبة الأولى في العديد من البلدان، من بينها مصر، ألمانيا، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، الإمارات، اليمن، هولندا، السويد، المملكة العربية السعودية، وغيرها، إضافةً إلى احتلالهما مراكز متقدّمة في النرويج، تونس، قبرص، النمسا، البحرين، الدنمارك، كندا، بلجيكا، أستراليا، تركيا، وكذلك الولايات المتحدة.