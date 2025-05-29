مقابل مبلغ ضخم... هايلي بيبر تتخلى عن علامتها التجارية والجمهور يمازحها: "اطلبي الطلاق الآن"!

أعلنت عارضة الأزياء هايلي بيبر أن شركة "إي. إل. إف بيوتي" (e.l.f) استحوذت على "رود" (Rhode)، علامتها التجارية الخاصة، في صفقة بقيمة مليار دولار.وأثارت الصفقة حماسة المعجبين، حيث دعا الكثيرون هايلي بيبر إلى الإنفصال عن زوجها النجم جاستن بيبر بعد تحقيقها الشهرة والثروة بمفردها.وكتب أحد الأشخاص: "أنا مجرد متابع عابر لهايلي بيبر، لكن عليها أن تأخذ المليار دولار وتهرب من هذا الرجل"، بينما مازح آخر: "هايلي، اطلبي الطلاق الآن قبل أن يسرق جاستن كل هذا المال".ومن جهته، قام جاستن بإعادة نشر بيان هايلي على صفحته فقط، الأمر الذي دفع البعض إلى الإعتقاد أن هايلي ربما منعته من كتابة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب رد فعله على ظهورها الأول على غلاف مجلة فوغ.