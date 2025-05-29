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مسابقة يوروفيجن تثبت مكانتها مجدداً كأكبر برنامج مواهب في العالم
فنّ
2025-05-29 | 04:48
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مسابقة يوروفيجن تثبت مكانتها مجدداً كأكبر برنامج مواهب في العالم
أكد اتحاد البث الأوروبي (EBU) أن مسابقة يوروفيجن الغنائية ثبّتت هذا العام أيضا مكانتها كأكبر برنامج مواهب في العالم وحدث تلفزيوني عالمي رئيسي، إذ بلغ عدد مشاهديها 166 مليونا في 37 دولة.
ويمثل هذا العدد ارتفاعا بواقع ثلاثة ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، لهذه المسابقة التي شارك في حفلاتها الثلاث سبعة وثلاثون متسابقا، وانتهت بفوز النمسا بفضل المغني جاي جاي.
كما يمثل هذا أعلى رقم قياسي في عدد المشاهدين منذ أكثر من عقدين للحفلة النهائية، إذ "بلغت نسبة المشاهدة 47,7 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2004، بينما بلغت نسبة المشاهدين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما 60,4 في المئة"، وفق اتحاد البث الأوروبي.
وبثّت محطات التلفزيون العامة في 37 دولة الحدث، وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى أن نسبة المشاهدة النهائية "تجاوزت 50 في المئة في 19 سوقا من أصل 37".
وحققت المسابقة 748,5 مليون مشاهدة فيديو على تيك توك في حين حصدت 969 مليون مشاهدة (بث مباشر ومنشورات وقصص) على انستغرام.
المصدر: فرانس برس
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