يارا تستعد لإصدار الأغنية الأولى من ألبومها اللبناني الجديد

تستعد الفنانة اللبنانية يارا لإطلاق أوّل أغنية من ألبومها اللبناني الجديد، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الاضحى المبارك.



ومن المنتظر أن يتضمّن الألبوم 12 أغنية باللهجتَين اللبنانيّة والمصريّة.



يُذكر أنّ يارا أصدرت في الفترة الماضية عددًا من الأغاني باللهجة الخليجيّة، كان آخرها: "يا غلاي"، "نعمة في حياتي"، و"تخيّل"، وهي أعمال حصدت ملايين المشاهدات وحقّقت نجاحًا كبيرًا.