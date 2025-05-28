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مواصلاً مسيرة النجاح.. عبد الرحيم الحلبي يطرح أغنيته الجديدة "يا حلوة" (فيديو)
فنّ
2025-05-28 | 16:00
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مواصلاً مسيرة النجاح.. عبد الرحيم الحلبي يطرح أغنيته الجديدة "يا حلوة" (فيديو)
أطلق الفنّان عبد الرحيم الحلبي أغنيته الجديدة بعنوان "يا حلوة"، باللهجة السوريّة، وهي أغنية رومانسيّة هادئة، تحمل إيقاعًا مميّزًا ومشاعر دافئة، وتتحدّث عن الحبّ من النظرة الأولى، وعن النظرة التي "سحرت العيون" وخطفت القلب بلا استئذان.
ويُذكر أنّ الحلبي كان قد تُوّج منذ أشهر بلقب X Factor، ومنذ ذلك الحين يواصل خطواته بثبات.
وقد طرح قبل نحو شهر أغنيته الأولى بعنوان "أكذب نيسان" محققّةً حتى اللحظة أكثر من مليون مشاهدة عبر تطبيق "يوتيوب" العالمي.
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