"يمكن مجبورة"... باتريك شعيا يطلق أغنيته الجديدة

أفرج الفنان اللبناني باتريك شعيا عن أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "يمكن مجبورة"، والتي طرحها عبر جميع المنصات الرقميّة، بما في ذلك تطبيق "يوتيوب".



الأغنية جاءت بأسلوب موسيقيّ متجدّد، يتنقّل بسلاسةٍ من الإيقاع الهادئ إلى الأجواء الصيفيّة النابضة بالحياة، ما يعكس رغبة شعيا في كسر الإطار التقليديّ والتوجّه نحو أنماط فنيّة عصريّة.



وكان باتريك شعيا قد شوّق جمهوره بفيديو نشره على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، أعلن فيه عن استعداده لطرح العمل الجديد خلال أيّام قليلة.



ويُذكر أن باتريك شعيا لفت الأنظار سابقًا بأغنيته "عشق من الطفولة" التي قدّمها دعمًا لفريق نادي الحكمة اللبناني، وحققت انتشارًا واسعًا بين جمهور النادي ومحبي كرة السلّة.