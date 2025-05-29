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"شي حلو" لرحمة رياض: عفويّة وحبّ وتجدّدٌ موسيقيّ! (فيديو)
فنّ
2025-05-29 | 10:22
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"شي حلو" لرحمة رياض: عفويّة وحبّ وتجدّدٌ موسيقيّ! (فيديو)
أصدرت النّجمة العربيّة رحمة رياض، اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة بعنوان "شي حلو"، وهي أغنيةٌ باللهجة العراقيّة، إذ تحرص االنجمة على تقديم أعمالٍ متجدّدة تضيفها إلى رصيدها الفنّيّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات علي رياض، ألحان سيف الفارس، أمّا التوزيع والإنتاج الموسيقي فتولّى مهمّته محب الراوي.
وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من النجاحات التي حقّقتها رحمة باللهجات المختلفة، لتعود اليوم بعمل عراقيّ لا يُشبه غيره من الأعمال، ينبض بالعاطفة ويُجسّد حرصها الدائم على التجدد في الموسيقى وتقديم أنماط متنوّعة تُواكب ذوق الجمهور وتُظهر تطوّرها الفني المستمر.
وكانت رحمة شوّقت جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قُبيل طرح أغنيتها الجديدة، واختارت أسلوبًا مختلفًا للتشويق، حيث دعت جمهورها إلى الانضمام إلى قناتها الجديدة على تطبيق WhatsApp، ووجّهت إليهم رسالةً صوتيّة طالبتهم فيها بترقّب عملها المقبل.
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