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في حفل خاص... نجمة "ديزني" السابقة تدخل القفص الذهبي (صور)

فنّ
2025-05-29 | 14:36
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في حفل خاص... نجمة &quot;ديزني&quot; السابقة تدخل القفص الذهبي (صور)
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في حفل خاص... نجمة "ديزني" السابقة تدخل القفص الذهبي (صور)

تزوّجت النجمة العالمية ديمي لوفاتو من الفنان وكاتب الأغاني جوردان "جوتس" لوتس في عطلة نهاية الأسبوع، خلال حفل زفاف خاص أُقيم في ولاية كاليفورنيا، حيث تبادل الثنائي عهود الزواج عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد.

وبدأت قصة الحب بين ديمي وجوردان في كانون الثاني 2022، حين التقيا أثناء جلسة عمل في الاستوديو لتسجيل أغنيات ضمن ألبومها. وبعد قرابة عامين من المواعدة، تقدّم جوردان لطلب يد ديمي في كانون الأول 2023 بخاتم ألماس أنيق بتصميم كمثري.

أما فستان الزفاف فكان من توقيع دار "فيفيين ويستوود" الشهيرة حيث تألقت ديمي بفستان حريري ناصع البياض مصنوع من قماش ساتان ثقيل، تميز بجزء علوي مصمم على شكل كورسيه يعكس الطابع الكلاسيكي العصري. تقول ديمي في حديثها لمجلة "فوغ": " لطالما كنت من المعجبين بتصاميم فيفيين ويستوود، وقد أحببت تحديداً أسلوبها في الطيّات والبُنية".

واستغرق تنفيذ الفستان خمس جلسات قياس في لوس أنجلوس، وحرص فريق الكوتور من لندن على الحضور شخصيًا لتحقيق رؤيتها الخاصة. البداية كانت بصورة لفستان من تصميم ويستوود وجدتها ديمي على الإنترنت، أحبّت فيها التصميم المبتكر وهيكلية الكورسيه. ومن هنا، بدأت رحلة تصميم الفستان الحصري الذي خضع لتعديلات دقيقة في الجزء العلوي والتنورة، ليجسد أسلوب ديمي الخاص ويعكس شخصيتها.

وانتشرت صور حفل زفاف ديمي لوفاتو، نجمة "ديزني" السابقة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم نشرها أيضاً عبر صفحات لبنانية.

 

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